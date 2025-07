Trump ziet echte hongersnood in de Gazastrook

GLASGOW (ANP/BLOOMBERG) - Volgens de Amerikaanse president Donald Trump is er hongersnood in de door Israël afgegrendelde Palestijnse Gazastrook. Hij zei zich te baseren op tv-beelden: "Dat is echte hongersnood, dat zie ik, en dat kun je niet veinzen." Hij beloofde het opzetten van voedselcentra, samen met andere landen en organisaties, zonder veel details te geven.

Trump werd tijdens zijn bezoek aan Schotland gevraagd of hij het eens was met de beoordeling van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat er "geen hongersnood" heerst in het gebied. "Ik zou zeggen van niet, vooral omdat die kinderen er erg hongerig uitzien", aldus de president.

Israël heeft een grote verantwoordelijkheid om de crisis aan te pakken, zei Trump. Hij voegde eraan toe dat de regering van Netanyahu "gehinderd" wordt omdat Hamas nog steeds gijzelaars vasthoudt. Ook sprak Trump over diefstal van voedselhulp door de militante groepering. Israël stelt al langer dat Hamas veel voedsel inpikt.