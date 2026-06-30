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Wall Street rondt eerste halfjaar af met stevige winst

Economie
door anp
dinsdag, 30 juni 2026 om 22:14
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NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York gingen dinsdag verder omhoog, na de stevige winsten een dag eerder. De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde opnieuw op een recordniveau. Het is ook de laatste handelsdag van het tweede kwartaal en de eerste helft van dit jaar. Wall Street heeft in die periodes flinke koerswinsten behaald, ondanks de onrust door de oorlog in het Midden-Oosten.
De Dow eindigde 0,3 procent hoger op 52.319,20 punten. Op maandag sloot de graadmeter met daarin de dertig grootste Amerikaanse bedrijven voor het eerst boven de 52.000 punten. Over de eerste helft van dit jaar is de Dow met meer dan 8 procent gestegen.
De S&P 500 won dinsdag 0,8 procent op 7499,36 punten. De index van 500 grote beursgenoteerde ondernemingen won in de eerste jaarhelft eveneens meer dan 8 procent. De Nasdaq eindigde 1,5 procent in de plus op 26.213,72 punten, na de forse winst op maandag. De technologiebeurs boekte sinds begin dit jaar een winst van ongeveer 11 procent.
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