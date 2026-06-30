Duitse media: verdachte Stade had eerder dochtertje verwond

STADE (ANP/AFP) - De man die wordt verdacht van het doodschieten van zes mensen in het Duitse Stade lijkt eerder zijn jonge baby door elkaar geschud te hebben. Ook had hij artsen in het ziekenhuis waar de baby werd behandeld bedreigd, melden Duitse media.

Der Spiegel meldt op basis van anonieme bronnen dat de 45-jarige Fatih Khan G. zijn dochter dusdanig door elkaar schudde dat het gewond raakte. Een behandelend arts stelde verwondingen vast die daarop duidden.

Artsen maakten volgens Die Welt in april en mei melding van bedreigingen door G. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. De moeder van het kind had G. volgens Der Spiegel verlaten en probeerde via de rechter voogdij te krijgen.

De aanklagers meldden eerder dat de verdachte maandag naar de opvanglocatie in Stade was gekomen om te bespreken wat er met het kind zou gebeuren. Vervolgens zou hij plots het vuur geopend hebben op medewerkers. De moeder en het drie maanden oude meisje raakten niet gewond.