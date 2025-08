Wall Street sluit flink lager na tegenvallende banencijfers

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag flink lager gesloten. De tegenvallende banengroei in de Verenigde Staten en Donald Trumps nieuwe importheffingen zorgden voor onrust onder beleggers.

Vrijdag kwam het nieuwe banenrapport van de Amerikaanse overheid naar buiten. Daaruit bleek dat er in juli 73.000 nieuwe banen bijkwamen, veel minder dan verwacht. De groeicijfers van de twee maanden daarvoor zijn daarnaast flink naar beneden bijgesteld. De banengroei speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve.

De Dow-Jonesindex sloot 1,2 procent lager op 43.588,58 punten. De brede S&P 500-index eindigde 1,6 procent lager tot 6238,01 punten. Dat is de grootste procentuele daling op een dag van de S&P 500 sinds mei. Techgraadmeter Nasdaq verloor 2,2 procent naar 20.650,13 punten.

Donderdag legde Trump nieuwe importheffingen op aan tal van handelspartners van de VS. Bijna alle handelspartners van het land krijgen te maken met hogere tarieven. Ook dreigde Trump met een extra straftarief van 40 procent op producten die via een ander land worden "doorgesluisd" om hogere heffingen te omzeilen.

Amazon daalde 8,3 procent. Het webwinkel- en techconcern boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan een jaar geleden, mede door groei bij de clouddiensten. De winstverwachting voor het huidige kwartaal viel echter tegen.

Apple verloor 2,5 procent, ondanks dat de iPhone-maker afgelopen kwartaal een recordomzet boekte dankzij sterker dan verwachte verkopen van zijn smartphones. Ook met de verkoop van Mac-computers en diensten deed het bedrijf goede zaken.

Moderna zakte 6,6 procent. Het biotechnologiebedrijf heeft zijn omzetverwachting voor dit jaar verlaagd. Moderna, dat vrijdag met kwartaalresultaten kwam, bespaart kosten om de dalende verkoop van zijn coronavaccin te compenseren. Zo kondigde Moderna donderdag aan ongeveer 10 procent van zijn personeelsbestand te schrappen. De bezuinigingen van het bedrijf konden de zorgen van beleggers over de teruglopende verkoop van zijn coronavaccins echter niet wegnemen.

Walt Disney daalde 2,1 procent. Sportzender ESPN, dat van Disney is, en de National Football League (NFL) hebben een overeenkomst gesloten waarbij veel van de belangrijkste media-onderdelen van de competitie bij de sportzender worden ondergebracht, in ruil voor aandelen in ESPN. Mogelijk zijn die miljarden waard. Dit zeiden ingewijden tegen The Athletic, de sporttak van The New York Times.