COC grijpt Canal Parade aan voor verkiezingen

AMSTERDAM (ANP) - Het COC grijpt de Canal Parade in Amsterdam zaterdag aan om een oproep te doen: "Stem voor de regenbooggemeenschap bij de verkiezingen op 29 oktober". Deze slogan komt op spandoeken langs de route van de botenparade, het grote spektakel waarmee de Amsterdamse Prideweek bijna ten einde komt.

Ook verschijnt er zaterdagochtend een opiniestuk in de Volkskrant van het COC en Transgender Netwerk. De organisaties leggen daarin uit dat "de vrijheid en mensenrechten die we vieren met Pride, mede worden bepaald bij de Kamerverkiezingen". Gewezen wordt op het 'Regenboog Stembusakkoord', waarin het COC afspraken maakt met politieke partijen over lhbti-belangen. Die steun was altijd ruimhartig, maar slonk na de laatste verkiezingen tot nog maar 71 van de 150 zetels. Daar kunnen we samen wat aan doen op 29 oktober, door op de goede partijen te stemmen, zeggen COC en Transgender Netwerk. Er komt tegen die tijd een website met daarin de lhbti-standpunten van politieke partijen.

De regenbooggemeenschap staat wereldwijd onder druk, ook in Nederland, betogen de belangenorganisaties. Naast afnemende politieke steun is er ook sprake van toenemende discriminatie van lhbti'ers. Het aantal meldingen daarvan bij politie en antidiscriminatiebureaus nam tussen 2022 en 2023 met 23 procent toe, en het jaar erop nog eens met 37 procent. Het steeg in twee jaar van 2500 naar 4500 meldingen. "Dat is het topje van de ijsberg. Maar een op de vijf mensen die met discriminatie te maken kregen, doet er melding van", zegt een woordvoerder.

Het COC wil dat de overheid meer regie neemt door extra antidiscriminatieagenten aan te stellen en in te zetten op voorlichting in het onderwijs.