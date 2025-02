Wall Street sluit hoger na Trumps nieuwe dreigement met heffingen

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met bescheiden winsten gesloten. Naast de resultaten van beursgenoteerde bedrijven verwerkten beleggers nieuwe dreigementen met importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Daarnaast hadden ze oog voor de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve.

De Dow-Jonesindex steeg 0,2 procent tot 44.627,59 punten. De bredere S&P 500 won ook 0,2 procent tot 6144,15 punten. Techgraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 20.056,25 punten.

Trump dreigde met mogelijke heffingen van ongeveer 25 procent op de import van auto's, halfgeleiders en farmaceutische producten. De Europese Commissie reageerde opnieuw met de boodschap dat zij dit soort heffingen zal vergelden.

Uit de notulen van de Fed werd duidelijk dat beleidsmakers van de centralebankenkoepel zich zorgen maken over het effect van Trumps beleid op de strijd tegen te hoge inflatie. Het risico op sterkere prijsstijgingen zou kunnen toenemen door "mogelijke aanpassingen aan handels- en immigratiebeleid en de kans dat geopolitieke ontwikkelingen toeleveringsketens verstoren", staat in het verslag van de rentevergadering.