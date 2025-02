Macron na nieuw Oekraïne-overleg: landen eensgezind in standpunt

PARIJS (ANP/AFP) - Het standpunt van Frankrijk en partnerlanden over Oekraïne is "duidelijk en eensgezind", verklaart president Emmanuel Macron na een overleg met leiders van negentien landen. Hij schrijft in een verklaring op X dat de landen allemaal duurzame vrede in Oekraïne willen en dat daarvoor "robuuste en geloofwaardige garanties" nodig zijn.

Het gesprek werd gevoerd met EU-landen, Canada, IJsland en Noorwegen. De meeste leiders waren er digitaal bij. Ze zijn het er volgens Macron over eens dat Kyiv betrokken moet worden bij een deal over het beëindigen van de oorlog. Bovendien moeten de rechten van Oekraïne worden gerespecteerd en moet rekening worden gehouden met Europese veiligheidsoverwegingen.

Macron hield maandag ook al een bijeenkomst over de oorlog in Oekraïne en Europese veiligheid. Dat spoedoverleg in Parijs werd bijgewoond door EU-kopstukken en de leiders van zeven Europese landen, onder wie premier Dick Schoof. Er was kritiek van landen die niet waren uitgenodigd.