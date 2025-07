Wall Street sluit hoger na verschijnen Fed-notulen

NEW YORK (ANP/RTR) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten gesloten. De vrijgekomen notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve voedden de hoop bij beleggers op een renteverlaging later dit jaar. Dat de inflatie nog kan oplopen door alle importheffingen van president Donald Trump lijkt zo'n rentestap niet in de weg te hoeven staan, kwam ook uit de stukken naar voren.

De Dow-Jonesindex steeg 0,5 procent tot 44.458,30 punten. De S&P 500 won 0,6 procent tot 6263,26 punten en techbeurs Nasdaq ging 0,9 procent vooruit naar 20.611,34 punten.

Vooral techbedrijven waren in trek, geholpen door een mijlpaal voor Nvidia. Het chipconcern heeft als eerste bedrijf ooit een beurswaarde van meer dan 4 biljoen dollar bereikt. De aandelen van de onderneming zijn de laatste tijd flink in waarde gestegen door de verdere opmars van kunstmatige intelligentie.

In de vroege handel op Wall Street ging Nvidia bijna 3 procent vooruit. Later zwakte de plus wel af tot zo'n 2 procent.