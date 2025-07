Mogelijk goederenoverslag bij Hoek van Holland via water en spoor

DEN HAAG (ANP) - De provincie Zuid-Holland onderzoekt of bij Hoek van Holland een terminal kan worden gebouwd voor de overslag van onder meer groente, fruit en bloemen via het water en het spoor. De Provinciale Staten hebben hiervoor 150.000 euro uitgetrokken. Twee keer per dag vaart tussen Hoek van Holland en de Engelse havenstad Harwich een boot met vrachtwagens.

Om de druk op het wegennet te verminderen, heeft de Zuid-Hollandse VVD voorgesteld om alternatieven te bekijken. In kustplaats Hoek van Holland zou een terminal moeten komen voor de overslag van goederenvervoer. In eerste instantie vooral via het water, maar de VVD wil ook laten onderzoeken of de nieuwe metrolijn tussen Hoek van Holland en Schiedam hiervoor op termijn 's nachts gebruikt kan worden.

De Staten maakten op initiatief van de ChristenUnie unaniem ook 800.000 euro extra vrij voor de restauratie van rijksmonumenten. Hierdoor kunnen alle aanvragen van dit jaar voor een provinciale subsidie worden ingewilligd.