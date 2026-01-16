Wall Street sluit lager na opmerking Trump over Fed-kandidaat

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht lager gesloten. Beleggers reageerden op een opmerking van de Amerikaanse president Donald Trump over een mogelijke opvolger van Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve.

De termijn van Powell loopt in mei af. Economisch adviseur van het Witte Huis Kevin Hassett wordt gezien als een van de belangrijkste kanshebbers om hem op te volgen. Trump zei vrijdag echter dat hij Hassett op zijn huidige plek wil houden en hem niet kwijt wil raken.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent lager op 49.359,33 punten. De brede S&P 500-index daalde 0,1 procent tot 6940,01 punten. Techgraadmeter Nasdaq zakte 0,1 procent naar 23.515,39 punten. Donderdag sloten de aandelenbeurzen nog met winst.

Eerder zei Trump dat hij neigde naar Hassett of voormalig Fed-bestuurder Kevin Warsh als nieuwe Fed-baas. Handelaren zien Hassett als de marktvriendelijkere kandidaat. Beleggers op Wall Street verwachten dat hij meer bereid zal zijn dan Warsh om de rente in de Verenigde Staten laag te houden.

Goldman Sachs en Morgan Stanley verloren 1,4 procent en 1,1 procent, na winsten tot bijna 6 procent een dag eerder. De grote Amerikaanse zakenbanken kwamen met beter dan verwachte resultaten.

Chipbedrijf Advanced Micro Devices (AMD) steeg 1,7 procent, na goed ontvangen resultaten en vooruitzichten van de Taiwanese chipmaker TSMC. Branchegenoot Nvidia daalde daarentegen 0,4 procent. De fabrikanten van geheugenchips Micron Technology en Seagate Technology gingen verder omhoog en wonnen 7,8 procent en 1,9 procent.

J.B. Hunt Transport Services zakte 1 procent. Het transportbedrijf boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht, maar de omzet viel wat tegen.

Walmart klom 0,4 procent. Het grote winkelbedrijf heeft nieuwe hoofden voor drie belangrijke divisies aangesteld. Zo wordt David Guggina gepromoveerd tot de nieuwe topman van de Amerikaanse tak. Chris Nicholas zal de internationale activiteiten van Walmart leiden. Walmart is ook actief in bijvoorbeeld China en Mexico.

Volgende week is een kortere handelsweek op Wall Street. De Amerikaanse aandelenbeurzen blijven maandag gesloten vanwege Martin Luther King Day. Het cijferseizoen gaat komende week verder met resultaten van onder meer streamingdienst Netflix.