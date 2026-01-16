Syrië erkent het Koerdisch als nationale taal

ALEPPO (ANP/AFP) - De Syrische president Ahmed al-Sharaa heeft een decreet ondertekend waarmee hij het Koerdisch de status van een nationale taal geeft. Het lijkt te gaan om een gebaar van goede wil na gevechten in de afgelopen dagen.

Het decreet is de eerste formele erkenning van Koerdische nationale rechten sinds de onafhankelijkheid van Syrië in 1946. Het decreet verleent Koerden ook de Syrische nationaliteit. Zo'n 20 procent van hen verloor die na een omstreden volkstelling in 1962. Verder geeft het decreet het Koerdische nieuwjaar de status van een nationale feestdag.

De president kondigde het decreet aan in een televisietoespraak, waarin hij de Koerden in het land opriep om "actief deel te nemen aan de opbouw van deze natie". Ook beloofde hij hun rechten te "garanderen". De minderheid werd jarenlang onderdrukt toen de familie Assad aan de macht was. President Bashar al-Assad werd in december 2024 afgezet door de huidige machthebbers.