ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Syrië erkent het Koerdisch als nationale taal

Samenleving
door anp
vrijdag, 16 januari 2026 om 22:47
anp160126200 1
ALEPPO (ANP/AFP) - De Syrische president Ahmed al-Sharaa heeft een decreet ondertekend waarmee hij het Koerdisch de status van een nationale taal geeft. Het lijkt te gaan om een gebaar van goede wil na gevechten in de afgelopen dagen.
Het decreet is de eerste formele erkenning van Koerdische nationale rechten sinds de onafhankelijkheid van Syrië in 1946. Het decreet verleent Koerden ook de Syrische nationaliteit. Zo'n 20 procent van hen verloor die na een omstreden volkstelling in 1962. Verder geeft het decreet het Koerdische nieuwjaar de status van een nationale feestdag.
De president kondigde het decreet aan in een televisietoespraak, waarin hij de Koerden in het land opriep om "actief deel te nemen aan de opbouw van deze natie". Ook beloofde hij hun rechten te "garanderen". De minderheid werd jarenlang onderdrukt toen de familie Assad aan de macht was. President Bashar al-Assad werd in december 2024 afgezet door de huidige machthebbers.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 517139709

Nooit meer krabben: dit werkt het beste tegen een bevroren voorruit

ANP-546778687

Als Trump Groenland pakt, valt het WK

8550bbafe9e6a927d3c1989c6e3aea55,ec87f033 (1)

Vuurdrama in Crans-Montana: Serveerster Cyane (†24) wilde bar-eigenaren aanklagen wegens uitbuiting

ANP-522138925

Wijze lessen over de liefde van Adriaan van Dis: "De liefde bedekt, de liefde begrijpt"

AA1Ud6bZ

Wat psychologen zien als jij je bed nooit opmaakt

gandr-collage

Johan Derksen wil niet met Sylvie. “De allerlaatste.”

Loading