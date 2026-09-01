Wall Street sluit lager na zorgen over Iran, olieprijs en rente

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met duidelijke verliezen gesloten. Beleggers hadden zorgen over oplopende energieprijzen, inflatie en stijgende rentes. Die werden ingegeven door oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen deden het sentiment gedurende de handelssessie weinig goeds.

De Dow-Jonesindex sloot 0,8 procent lager op 52.766,88 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor 0,7 procent tot 7631,47 punten. Techgraadmeter Nasdaq verloor 1 procent tot 26.099,77 punten.

Volgens de Amerikaanse president Donald Trump waren de aanvallen op Iran een vergelding voor aanvallen op een basis in Jordanië en pogingen van Iran om zeemijnen in de Straat van Hormuz te leggen. Iran sloeg terug met aanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfregio.

Olieprijzen

De sluiting van de zeestraat zorgt sinds het uitbreken van de Iranoorlog al voor hogere energieprijzen, omdat Golfstaten er veel gas, olie en brandstoffen door vervoeren. De nieuwe vijandelijkheden zetten de olieprijzen hoger. Een vat Amerikaanse olie werd 6 procent duurder op 90,78 dollar per vat. Brentolie ging 5,3 procent omhoog in prijs tot 95,31 dollar per vat.

Die hogere olieprijzen voedden ook de vrees voor een aanhoudend hoge inflatie. Daardoor achten financiële markten de kans op hogere rentes ook groter, wat voor een daling van staatsobligaties zorgde. Rentes op bepaalde staatsobligaties van Japan en het Verenigd Koninkrijk stegen daardoor tot het hoogste niveau sinds de jaren negentig.

GoPro

Aandelen van grote olieconcerns stegen in waarde door de hogere olieprijzen. ExxonMobil werd 2,2 procent meer waard. Concurrent Chevron steeg 2,4 procent.

Dat laatste energiebedrijf is dicht bij een oliedeal waarbij het zijn operaties flink uitbreidt in Venezuela, meldde persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het gaat om een overeenkomst die losstaat van de deal waarbij de VS de controle krijgen over een aanzienlijk deel van de Venezolaanse oliebronnen.

De fabrikant van actiecamera's GoPro was een opvallende stijger en werd ruim 40 procent meer waard. Het bedrijf kondigde een fusie aan met fotonicabedrijf Starman Optical. Voor deze overeenkomst stond GoPro op omvallen door oplopende verliezen als gevolg van concurrentie van smartphonecamera's en hoge kosten voor geheugenchips.