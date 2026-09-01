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Zelensky waarschuwt luchtvaart dat Russisch luchtruim onveilig is

Samenleving
door anp
dinsdag, 01 september 2026 om 22:20
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KYIV (ANP/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen en passagiers gewaarschuwd dat het Russische luchtruim "totaal onveilig" is zolang de oorlog voortduurt. Volgens hem is dat geen dreigement, maar een vaststelling.
"Oekraïne bedreigt geen enkel civiel luchtvaartuig", zei hij in zijn dagelijkse toespraak. "Er zullen in het Russische luchtruim gewoon drones vliegen op een schaal waarmee rekening moet worden gehouden."
Oekraïne en Rusland hebben de afgelopen weken hun luchtaanvallen opgevoerd. Zelensky zegt niet te willen dat dat ten koste gaat van burgerlevens. "Daarom waarschuwen we onze partners: de veilige dagen in de Russische lucht zijn voorbij."
In 2014 werd in het oosten van Oekraïne het passagiersvliegtuig MH17 uit de lucht geschoten. Daarbij kwamen 298 mensen om, onder wie 196 Nederlanders. Rusland is door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) aangewezen als verantwoordelijke voor die ramp.
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