Wall Street sluit licht hoger na dagvaardingen tegen Fed

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met kleine winsten gesloten. Beleggers deden het rustig aan na de stappen van het Amerikaanse ministerie van Justitie tegen de Federal Reserve. Daardoor zijn opnieuw zorgen ontstaan over de onafhankelijkheid van de Amerikaanse centrale bank.

Fed-voorzitter Jerome Powell maakte zondag bekend dat de Amerikaanse centrale bank is gedagvaard vanwege Powells getuigenis voor het Congres. Die verklaring ging over de renovatie van het hoofdkantoor van de Fed, waarvan president Donald Trump vindt dat de kosten te hoog zijn. Volgens Powell gaat het echter om een "voorwendsel" om druk uit te oefenen op de centrale bank om de rente te verlagen. Witte Huis-woordvoerder Karoline Leavitt zei maandag dat Trump geen opdracht heeft gegeven tot een onderzoek naar Powell.

De Dow-Jonesindex steeg 0,2 procent tot 49.590,20 punten. De brede S&P 500-index klom 0,2 procent naar 6977,27 punten. Techgraadmeter Nasdaq eindigde 0,3 procent hoger op 23.733,91 punten.