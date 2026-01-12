Staat Illinois klaagt regering-Trump aan om inzet ICE

CHICAGO (ANP) - De Amerikaanse staat Illinois heeft de regering van president Donald Trump aangeklaagd om de inzet van ICE-agenten in Chicago. Gouverneur JB Pritzker spreekt op X over het "gevaarlijke gebruik van geweld" door agenten van de immigratiedienst en de grenswacht.

"Tegenover de wreedheid en intimidatie van de Trump-regering staat Illinois op voor haar mensen", schrijft Pritzker. "Vandaag dagen we Trump opnieuw voor de rechter om zijn regering ter verantwoording te roepen voor haar onwettige tactieken, onnodige escalaties en flagrante machtsmisbruik."

Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid heeft de agenten van ICE en de grenswacht CBP naar Chicago gestuurd om migranten zonder verblijfsvergunning op te pakken en te deporteren. Dat leidde tot protesten in de stad en chaotische taferelen. Volgens gouverneur Pritzker hebben de federale agenten de gemeenschap in Chicago "geterroriseerd" en zijn de grondrechten van burgers geschonden.