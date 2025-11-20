Wall Street stijgt door opluchting over resultaten Nvidia

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag hoger geopend. De resultaten van het Amerikaanse chipconcern Nvidia zorgden voor opluchting bij beleggers. De grootste verkoper van AI-chips ter wereld presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Ook bleef het bedrijf optimistisch over de vooruitzichten voor de komende maanden. Nvidia steeg ruim 4 procent.

Op de beurzen werd de afgelopen tijd juist getwijfeld of de waarderingen van de grote chip- en techbedrijven zoals Nvidia niet te hard waren gestegen door de hooggespannen verwachtingen rond AI. Ook waren er twijfels of de torenhoge investeringen in AI zich ooit zullen terugbetalen. De aanhoudende sterke resultaten van Nvidia stellen beleggers echter gerust.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 1,4 procent hoger op 46.794 punten. Ook de andere graadmeters gingen omhoog. Beleggers verwerkten tevens nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo bleek dat er in september 119.000 banen zijn bijgekomen.