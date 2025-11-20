ECONOMIE
Een leuke optische illusie voor wie voor het eerst écht de kleur cyaan wil zien

door Désirée du Roy
donderdag, 20 november 2025 om 13:57
donderdag, 20 november 2025 om 13:59
Cyaan, het lijkt op turkoois, maar dan wat blauwer. De kleur komt niet of nauwelijks voor op tv-schermen, monitoren of smartphones en is daardoor vrijwel onbekend. Wil je hem in het echt zien, dan is er een optische illusie die uitkomst biedt.
De kleur wordt meestal nagemaakt door een combinatie van rood, groen en blauw licht, maar de optische illusie komt veel dichter bij het echte cyaan. De video bestaat al jaren, maar gaat nu pas viraal op Instagram. Daar is het filmpje in een paar dagen tijd al 3,3 miljoen keer bekeken.
Het is heel simpel: tuur meer dan 30 seconden naar de witte stip. Op den duur wordt de rode cirkel kleiner en ontstaat een steeds dikker wordende rand van cyaan-blauw, die uiteindelijk zelf een stip vormt.
Bron: biologistmichael - Instagram

