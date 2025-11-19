ECONOMIE
Coenradie: duizenden haatberichten uit PVV-hoek verwijderd

Samenleving
door anp
woensdag, 19 november 2025 om 22:50
bijgewerkt om donderdag, 20 november 2025 om 5:52
JA21 heeft tijdens de verkiezingscampagne duizenden haatberichten verwijderd die volgens Tweede Kamerlid Ingrid Coenradie afkomstig waren uit de PVV-hoek. In het televisieprogramma Pauw & De Wit zei de voormalige PVV-staatssecretaris dat er een "trollenleger" was ingezet.
Coenradie zei dat nadat het ging over dat GroenLinks-PvdA aangifte heeft gedaan tegen PVV-Kamerlid Michael Boon en voormalig Kamerlid Patrick Crijns voor het maken van AI-afbeeldingen van Frans Timmermans. "Dat staat niet op zich, dat is bekend. Wij zagen het ook gebeuren", aldus Coenradie. "Er is enorm veel vanuit de PVV-machine gedaan in die campagnetijd om andere partijen weg te zetten en om afvalligen, zoals ik, weg te zetten."
Het JA21-Kamerlid kon niet zeggen of de haatberichten afkomstig waren van de PVV of van aanhangers van de partij. "Ik heb me niet bedreigd gevoeld, maar ik heb de berichten ook niet gelezen", zei Coenradie. Ze zei wel dat het berichten waren "met de meest afschuwelijke teksten".
