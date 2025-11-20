Crypto kreeg (dankzij Trump) alles wat het droomde. En toch stort het in. En wat dan?

Als de wereld maar wilde meewerken zou crypto een gouden toekomst hebben, zeiden de fans. Als de regels maar veranderden werden we allemaal rijk (althans de investeerders in crypto).

Maar waar crypto eerst vocht tegen scepsis van toezichthouders, banken en investeerders, is inmiddels veel weerstand verdwenen. Grote banken en assetmanagers bieden nu cryptoproducten aan, en Amerikaanse toezichthouders zijn zelfs cryptovriendelijk geworden. Maar juíst doordat crypto volledig geïntegreerd is en makkelijk te verhandelen valt, is het groeipotentieel verminderd. Het is gemakkelijker dan ooit om bitcoin te kopen, maar dit trekt nauwelijks nog nieuwe grote investeerders aan. En de Bitcoin-koers daalt tamelijk spectaculair.

olgens The Economist is dat geen wonder: crypto is niks, behalve een verhaal, een droom. Crypto is en blijft een speculatief instrument. Zolang er geen nieuwe verhalen of ontwikkelingen zijn die verdere koersstijging rechtvaardigen, is er weinig reden voor nieuwe pieken. Eerdere rally’s waren steeds verbonden aan nieuws zoals nieuwe ETF’s, grote overnames of verkiezingswinsten van cryptovriendelijke politici.

Maar de risico's blijven groot. Door de ingebruikname van cryptoproducten door reguliere financiële instellingen is crypto sterk verbonden geraakt met bijvoorbeeld tech-aandelen en de obligatiemarkt. Hierdoor kunnen schokken op de cryptomarkt gemakkelijker overslaan naar andere markten.

Speculatie en leverage: Veel bedrijven en beleggers hebben zich diep in de schulden gestoken om van de cryptohausse te profiteren. Nu de prijzen dalen, dreigt voor sommigen een gedwongen uitverkoop, waardoor de malaise kan worden versterkt.

Klaas Knot waarschuwde een half jaar geleden al: We hebben lang volgehouden dat crypto nog geen systeemrisico vormt, maar recente ontwikkelingen wijzen erop dat we mogelijk een kantelpunt naderen”

Gevolgen van de neergang

Breder economisch effect: Door de nauwere verwevenheid tussen crypto en de reguliere financiële sector, kunnen crises op de cryptomarkt leiden tot stress in andere delen van het financiële systeem, zoals aandelenbeurzen en zelfs de obligatiemarkt. Beleggers die verliezen lijden in crypto kunnen hun posities elders verkleinen.

Risico's voor stablecoins en banken: Stablecoins, die hun waarde moeten behouden door veilige reserves aan te houden (vaak Amerikaanse staatsobligaties), worden bij een crash mogelijk massaal ingewisseld. Dit kan leiden tot 'fire sales' van staatsobligaties, wat weer effect heeft op de rente en stabiliteit van de financiële markten.

Meer onzekerheid en volatiliteit: De sector mist vooralsnog nieuwe impulsen en ondernemersverhalen, waardoor het risico op verdere dalingen en volatiliteit groot blijft.

Samengevat: crypto heeft alles bereikt waarvan de vroege aanhangers droomden—acceptatie, regulering, toegang tot het grote geld. Maar daarmee zijn ook de mythische groeimogelijkheden verdwenen. Zonder nieuw spektakel en met diepe verwevenheid in de financiële sector is crypto kwetsbaarder dan ooit voor een langdurige en ontwrichtende neergang. De gevolgen hiervan blijven niet beperkt tot digitale munten, maar kunnen doorwerken tot in de kern van het wereldwijde financiële systeem.