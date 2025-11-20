ECONOMIE
Witte Huis legt uit waarom Trump een journaliste een 'biggetje' mag noemen

Samenleving
door Redactie
donderdag, 20 november 2025 om 7:05
bijgewerkt om donderdag, 20 november 2025 om 7:14
Catherine_Lucey_1763488348078_1763488355317
Het Witte Huis heeft in een verklaring president Donald Trump verdedigd, nadat deze in twee incidenten verbaal hard had uitgehaald naar vrouwelijke verslaggevers van ABC News en Bloomberg.
Het Witte Huis noemde ABC een "Democratische spinoperatie vermomd als een omroepnetwerk" en voegde een lijst incidenten toe waarin de zender anti-Trump zou zijn geweest. Over de "onprofessionele" Bloomberg-journaliste zei het Witte Huis: "Als je wilt uitdelen, moet je ook kunnen incasseren."
Dinsdag kreeg ABC-journaliste Mary Bruce ervan langs nadat ze Trump vragen had gesteld over de moord op de dissidente Saudische journalist Jamal Khashoggi in 2018, de zakelijke activiteiten van de familie Trump en het Jeffrey Epstein-schandaal. "Je bent een verschrikkelijk persoon en een verschrikkelijke verslaggever", zei Trump.
Vrijdag snauwde Trump tegen Bloomberg-verslaggever Catherine Lucey: "Stil, varkentje" ('quiet, piggy'). Lucey en een andere verslaggever hadden tegelijkertijd geprobeerd een vraag te stellen, iets wat wel vaker gebeurt bij persconferenties.
