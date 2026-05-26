Wall Street verder omhoog na lang weekend in VS

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York gingen dinsdag verder omhoog na het lange weekend in de Verenigde Staten. Beleggers op Wall Street bleven optimistisch over een naderend einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Zo zei de Amerikaanse president Donald Trump afgelopen weekend dat er grotendeels overeenstemming is over een vredesakkoord met Iran.

De Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen van maandagnacht temperden het optimisme enigszins, maar volgens Washington ging het om "zelfverdedigingsaanvallen". Ook zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio dat een akkoord om de oorlog te beëindigen "nog steeds mogelijk" is en dat er binnen een paar dagen een akkoord kan zijn.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 50.709 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,6 procent tot 7515 punten en techbeurs Nasdaq won 0,8 procent tot 26.551 punten. Maandag waren de beurzen in New York dicht om Memorial Day.

De Dow-Jonesindex, de graadmeter van dertig grote Amerikaanse bedrijven, eindigde vrijdag al op een nieuw slotrecord door de aanhoudende hoop op een spoedig einde aan de oorlog. De S&P 500-index boekte vorige week zelfs de achtste weekwinst op rij, de langste winstreeks sinds december 2023. Naast de speculatie over een mogelijke vredesdeal met Iran wakkert het aanhoudende optimisme over de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) de kooplust bij beleggers al enige tijd aan.

Chipbedrijven, die de afgelopen weken flink profiteerden van de aanhoudende sterke vraag naar chips voor AI-toepassingen, wonnen opnieuw terrein. Marvell Technology steeg ruim 8 procent, Micron Technology won 13 procent en Advanced Micro Devices (AMD) 3 procent.

Kyndryl zakte 0,8 procent. De Amerikaanse IT-dienstverlener verklaarde zeer teleurgesteld te zijn over het besluit van de Nederlandse overheid om de overname van Solvinity te verbieden. Kyndryl kondigde in november vorig jaar aan het Nederlandse bedrijf, dat het platform levert waarop DigiD en MijnOverheid draaien, over te nemen. Volgens staatssecretaris Willemijn Aerdts (Economische Zaken) vormt de overname van Solvinity mogelijk een risico voor het publieke belang.

Een vat Brentolie werd 3,4 procent duurder op 99,38 dollar na de nieuwe aanvallen van de VS op Iran. Maandag werd Brentolie nog fors goedkoper door optimisme over een aanstaande vredesdeal tussen de VS en Iran.