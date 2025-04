Wall Street wisselend na verdere escalatie handelsoorlog China-VS

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met wisselende uitslagen geopend na de verdere escalatie van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. China kondigde aan de importheffingen op Amerikaanse goederen te verhogen naar 84 procent. Daarmee slaat Beijing terug na de verhoging van de Amerikaanse heffingen op Chinese producten naar 104 procent.

Volgens China gaan die hogere heffingen donderdag in. De tweede economie van de wereld zei eerder deze week nog "tot het einde te vechten" tegen de heffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Woensdag gingen ook de hogere heffingen van Trump in tegen bijna alle landen van de wereld en tegen de Europese Unie. Ook de EU maakte kort voor de opening van Wall Street tegenheffingen bekend, die variëren van 10 tot 25 procent.

De Dow-Jonesindex noteerde in de vroege handel 0,4 procent lager op 37.494 punten. De brede S&P 500 daalde 0,2 procent tot 4974 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,4 procent tot 15.331 punten.

Staatsobligaties onder druk

De handelsoorlog die Trump heeft ontketend, heeft tot grote zorgen geleid op de financiële markten over een wereldwijde recessie en ook grote schade aan de Amerikaanse economie. Door alle onrust staan ook Amerikaanse staatsobligaties onder druk. Die staatsleningen worden in onzekere tijden op de beurs doorgaans als een veilige belegging gezien, maar daalden woensdag juist in waarde. Verder verloor de dollar aan waarde tegen andere munten zoals de euro.

De olieprijzen werden in al het tumult ook verder omlaaggetrokken tot het laagste niveau in ongeveer vier jaar. Grote oliemaatschappijen als ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips leverden tot 2,9 procent in. Oliedienstverleners als Schlumberger, Baker Hughes en Halliburton gingen tot 2,1 procent onderuit.

Luchtvaart in de plus

Ook Walmart (plus 3,1 procent) kon op aandacht van beleggers rekenen. Het grootste supermarktconcern van de VS handhaaft zijn omzetverwachting voor dit jaar, ondanks alle onzekerheid door de heffingen. Delta Air Lines steeg 5,4 procent, ondanks een verlaging van de winstverwachting voor het lopende kwartaal omdat het vliegverkeer volgens het bedrijf wordt geraakt door de onzekerheid. Branchegenoten als American Airlines en United Airlines wonnen tot 4 procent.