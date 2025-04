AH-moeder botst met activistische aandeelhouders op vergadering

ZAANDAM (ANP) - Topman Frans Muller van Ahold Delhaize, het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn, en andere hoge leidinggevenden hebben woensdag tijdens de jaarvergadering in Zaandam opnieuw kritische vragen gekregen van activistische aandeelhouders. "Waarom negeren jullie dierenmishandeling? Wij zijn allemaal aandeelhouders en dit is een serieuze kwestie", riep een activist bijvoorbeeld. Daarop gaf Ahold Delhaize geen antwoord.

Activistische aandeelhouders van Milieudefensie zijn woensdag aanwezig bij de jaarvergadering. Ook andere activisten stelden vragen over dierenmishandeling.

Daarmee is de aanpak van Milieudefensie anders dan vorig jaar, toen activistische aandeelhouders meermaals dezelfde vraag over het CO2-reductiedoel van 2030 stelden. Eerder woensdag kwam een onderzoek naar buiten dat Milieudefensie had laten uitvoeren door onderzoeksbureau Profundo. Daaruit kwam naar voren dat Albert Heijn hogere winstmarges behaalt op biologische dan op niet-biologische producten.