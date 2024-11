Warenhuis Target onderuit op Wall Street na winstwaarschuwing

NEW YORK (ANP) - Target ging woensdag hard onderuit op de aandelenbeurzen in New York. Het aandeel werd in de vroege handel ruim 20 procent lager gezet. De warenhuisketen schroefde de winstverwachting voor dit jaar flink terug na tegenvallende verkopen in het afgelopen kwartaal.

Volgens het bedrijf gaven consumenten minder uit aan niet noodzakelijke boodschappen zoals kleding en huishoudelijke apparaten. Ook werd de winst gedrukt doordat Target meer producten moest opslaan ter voorbereiding op de Amerikaanse havenstaking vorige maand. Het aanhouden van die extra voorraad viel duurder uit dan het bedrijf had verwacht.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend, na het gemengde slot een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 42.209 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,4 procent naar 5894 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,5 procent tot 18.883 punten.