Veenendaals vrachtwagenbedrijf GINAF Trucks failliet

VEENENDAAL (ANP) - De rechter heeft vrachtwagenbedrijf GINAF Trucks deze week failliet verklaard, blijkt uit een melding op rechtspraak.nl. De precieze aanleiding van het bankroet is niet direct bekend. Het bedrijf koerste dit jaar af op een miljoenenverlies en plande een reorganisatie, staat in het recentste jaarverslag van het bedrijf.

Het bedrijf ontstond in 1948 als het handels- en reparatiebedrijf Van Ginkel's Automobiel Fabrieken. Vervolgens specialiseerde GINAF zich in aanpassingen van trucks om ze geschikt te maken voor specifieke taken, bijvoorbeeld in het bouwtransport. Na een eerder faillissement in 2011 kwam het Veenendaalse bedrijf in handen van het Chinese CHTC, maar in 2020 nam de directie het bedrijf over. Eenmaal terug in Nederlandse handen legde de onderneming zich meer toe op het leveren van elektrische vrachtwagens.

Volgens gegevens van de Kamer van Koophandel waren zeventig mensen werkzaam bij het bedrijf. De afgelopen jaren leed de onderneming structureel verlies, staat in het jaarverslag over 2023. Voor het lopende boekjaar verwachtte GINAF een negatief resultaat van 2 miljoen euro. Het eigen vermogen was eind vorig jaar 1,8 miljoen euro negatief, wat betekent dat de totale schulden veel hoger waren dan de waarde van alle bezittingen. Zonder nieuwe financiering van de aandeelhouder zou GINAF niet kunnen overleven, erkende het bedrijf in een toelichting op de jaarrekening.