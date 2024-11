Oekraïne beschiet voor het eerst doel in Rusland met raket uit VK

KYIV (ANP/BLOOMBERG) - Oekraïne heeft voor het eerst Britse kruisraketten van het type Storm Shadow gebruikt om doelen te bestoken op Russisch grondgebied, zegt een ingewijde tegen persbureau Bloomberg. Welke doelen precies zijn bestookt is nog onduidelijk, maar het zou gaan om militaire doelwitten.

Oekraïne zou deze week ook voor het eerst Amerikaanse langeafstandsraketten hebben gebruikt om doelen in Rusland zelf te bestoken. De Amerikaanse regering was aanvankelijk huiverig om daar toestemming voor te geven, maar ging alsnog overstag nadat Rusland een beroep had gedaan op militairen uit Noord-Korea om mee te vechten tegen Oekraïne.