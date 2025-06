UNHCR houdt rekening met veel vluchtelingen uit Iran

GENÈVE (ANP/DPA) - De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR houdt rekening met grote aantallen vluchtelingen uit Iran als gevolg van het escalerende conflict tussen Iran en Israël.

"We zijn bezig met het opstellen van noodplannen voor verplaatsingen binnen Iran en in buurlanden", zei UNHCR-directeur Filippo Grandi tegen het Duitse persbureau DPA. "We hebben deze plannen nog niet gepubliceerd omdat we nog niet genoeg informatie hebben en omdat we de ontwikkelingen afwachten".

Volgens Grandi zijn er al onbevestigde berichten over Iraniërs die zijn gevlucht naar Armenië, Azerbeidzjan en Turkmenistan. "Ik ga ervan uit dat de mensen die snel zijn gevlucht uit de steden komen. Zij hebben daar de middelen voor en kunnen snel ontsnappen aan de dreiging van bommen", zei hij.

Vooralsnog zijn er geen landen die de UNHCR om hulp hebben gevraagd, aldus Grandi. Hij benadrukte dat Iran zelf meer vluchtelingen opvangt dan welk ander land dan ook. In Iran leven onder meer 3,5 miljoen mensen uit Afghanistan.