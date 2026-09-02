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Warmtefonds verstrekt meer leningen en hoger bedrag

Economie
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 10:45
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HILVERSUM (ANP) - Het Nationaal Warmtefonds heeft in de eerste acht maanden van dit jaar al meer leningen verstrekt voor energiebesparende maatregelen dan over heel 2025. Ook het verstrekte bedrag nam flink toe vergeleken met vorig jaar.
Van januari tot en met augustus verstrekte het fonds 22.248 leningen. In heel 2025 waren dat er 21.305. Vorig jaar werden er in de eerste acht maanden 13.360 leningen verstrekt. Ook het verstrekte bedrag nam flink toe. Waar in 2025 in de eerste acht maanden voor 291,1 miljoen euro werd geleend, is dat dit jaar 424,7 miljoen euro. Dat is een stijging van 46 procent.
De groei in het aantal verstrekte leningen komt vooral van particuliere huiseigenaren. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar werden er 67,1 procent meer leningen aangevraagd.
"Steeds meer woningeigenaren lijken de stap te zetten om hun woning energiezuiniger te maken," zegt Katinka Huijberts, bestuurslid van het Nationaal Warmtefonds. "De zorgen over de energierekening en de betaalbaarheid van wonen blijven groot."
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