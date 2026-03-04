ECONOMIE
Warmtepomp vóór volle isolatie versnelt verduurzaming, zegt TNO

Economie
door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 8:17
DEN HAAG (ANP) - De verduurzaming van woningen in Nederland kan flink versneld worden als er al wordt geïnvesteerd in warmtepompen voordat de woningen helemaal op en top zijn geïsoleerd. Dat stelt onderzoeksorganisatie TNO na een nieuwe studie waarin de effectiviteit van verschillende combinaties van isolatie en verwarmingsinstallaties is onderzocht.
Volgens TNO isoleren woningcorporaties jaarlijks nu tienduizenden woningen, maar gaat relatief maar een beperkt aantal huizen daadwerkelijk van het gas. Daarmee wordt onder meer het doel om corporatiewoningen in 2050 CO2-vrij te hebben moeilijk te halen.
TNO-onderzoeker Laure Itard wijst echter op initiatieven waarbij minder goed geïsoleerde woningen, met energielabel D, worden voorzien van een zogenoemde all-electric warmtepomp. "Ons onderzoek wijst uit dat bij gelijke investering 30 procent meer warmtepompen geplaatst kunnen worden dan wanneer er alleen goed geïsoleerd wordt, zodat 30 procent meer woningen sneller toegang krijgen tot lagere energielasten dan nu."
