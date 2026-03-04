KLM-vlucht met gestrande reizigers uit Midden-Oosten op Schiphol

SCHIPHOL (ANP) - Het KLM-vliegtuig met gestrande reizigers uit het Midden-Oosten is woensdagochtend om 08.00 uur geland op Schiphol. Het toestel KL9896 vertrok even na middernacht uit Oman. Door de oorlog in Iran wordt er momenteel amper gevlogen naar de regio en zitten veel Nederlanders vast.

Er zaten 91 Nederlanders aan boord van de ingelaste vlucht, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Ook vlogen enkele mensen uit België en Luxemburg mee. Eerder was er sprake van 83 passagiers uit Nederland, maar dat aantal was dus uiteindelijk iets hoger. Vermoedelijk zitten er duizenden Nederlanders vast in de regio.

Het is niet de eerste vlucht uit het Midden-Oosten naar Nederland. De afgelopen dagen kwamen er ook een paar reguliere vluchten vanuit Oman en Abu Dhabi.