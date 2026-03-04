ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

KLM-vlucht met gestrande reizigers uit Midden-Oosten op Schiphol

Samenleving
door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 8:20
anp040326061 1
SCHIPHOL (ANP) - Het KLM-vliegtuig met gestrande reizigers uit het Midden-Oosten is woensdagochtend om 08.00 uur geland op Schiphol. Het toestel KL9896 vertrok even na middernacht uit Oman. Door de oorlog in Iran wordt er momenteel amper gevlogen naar de regio en zitten veel Nederlanders vast.
Er zaten 91 Nederlanders aan boord van de ingelaste vlucht, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Ook vlogen enkele mensen uit België en Luxemburg mee. Eerder was er sprake van 83 passagiers uit Nederland, maar dat aantal was dus uiteindelijk iets hoger. Vermoedelijk zitten er duizenden Nederlanders vast in de regio.
Het is niet de eerste vlucht uit het Midden-Oosten naar Nederland. De afgelopen dagen kwamen er ook een paar reguliere vluchten vanuit Oman en Abu Dhabi.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-409313248

500 euro huur, 300 dagen zon: deze Spaanse stad is het paradijs voor gepensioneerden

ANP-464962600

“Alle moeflons zijn in zeven maanden tijd opgevreten. De wolf vernietigt de biodiversiteit”

f541b298-d12a-474c-8707-b0b740bc67b8_w960_r1.5_fpx45_fpy50

Bizarre sleepkosten bij pech met elektrische auto in Duitsland, rekening van 20.000 euro of meer

anp030326186 1

Trump dreigt alle handel met Spanje te stoppen

174459286_m

6 tekenen dat je cortisol te hoog is

294872380_m

8 feiten over honden waar je van op kijkt

Loading