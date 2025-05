Washington dreigt met gang naar Hooggerechtshof om tariefblokkade

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse regering gaat mogelijk al vrijdag het Hooggerechtshof vragen in te grijpen als een federaal hof van beroep niet onmiddellijk de uitspraak opschort waarin wordt gesteld dat de meeste importheffingen van de president onwettig zijn.

In een donderdag ingediend document stelt het ministerie van Justitie dat de uitspraak van een dag eerder van het Amerikaanse Hof voor Internationale Handel de diplomatie van de regering schaadt. Het maakt volgens Justitie ook inbreuk op de exclusieve bevoegdheid van president Trump om buitenlandse zaken te behartigen.

Het ministerie verzoekt het zogenoemde US Court of Appeals for the Federal Circuit om de uitspraak op te schorten, terwijl de regering een formeel beroep voorbereidt. "Als dit hof niet ten minste tijdelijk ingrijpt, zijn de VS van plan morgen hulp te vragen aan het Hooggerechtshof."

Reacties

"Amerika kan niet functioneren als president Trump - of welke andere president dan ook - in zijn gevoelige diplomatieke of handelsonderhandelingen wordt gedwarsboomd door activistische rechters", betoogde Karoline Leavitt, de perschef van het Witte Huis, donderdag.

De regering kreeg van het handelshof woensdag tien dagen om de heffingen te stoppen. Dat gaat dan om Trumps wereldwijde tarief van 10 procent, zijn veel hogere "wederkerige" heffingen en tarieven gericht op China, Canada en Mexico om vermeende handel in fentanyl.

Donderdag verklaarde een andere rechter een aantal door Trump ingevoerde importheffingen op grond van noodbevoegdheden al onwettig. Hij beperkte zijn beslissing tot de onderneming die de rechtszaak had aangespannen. Hij stelde de uitvoering van het bevel twee weken uit om de overheid tijd te geven in beroep te gaan.