De Jong ook uitgeschakeld in dubbel, Verbeek door in Parijs

PARIJS (ANP) - De Nederlandse tennisser Jesper de Jong is ook in het dubbelspel op Roland Garros uitgeschakeld. De 24-jarige Nederlander verloor aan de zijde van de Belg Zizou Bergs in de eerste ronde van het Frans/Portugese duo Arthur Rinderknech en Nuno Borges in drie sets: 6-3 2-6 3-6. De Jong verloor donderdag in de tweede ronde in het enkelspel van de als derde geplaatste Duitser Alexander Zverev.

Sem Verbeek ging met zijn Zweedse dubbelpartner André Göransson wel door naar de tweede ronde na een zege op het Franse koppel Alexandre Müller en Giovanni Mpetshi Perricard: 6-4 7-6 (4).