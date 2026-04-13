Wat als je vliegtuig niet gaat – ben je dan je accommodatie‐geld kwijt?

Economie
door Gerard Driehuis
maandag, 13 april 2026 om 10:29
Door het aanhoudende brandstoftekort worden steeds meer vluchten geannuleerd of vertraagd, met grote gevolgen voor reizigers die al een hotel of appartement hebben geboekt op hun bestemming. Wat als je vliegtuig niet gaat – ben je dan je accommodatie‑geld kwijt?
In Europa gelden de regels van EU-verordening 261/2004, maar die beschermen vooral je rechten tegenover de luchtvaartmaatschappij: denk aan soms recht op compensatie, en in veel gevallen recht op omleiding, verzorging en eventueel hotel bij gestrande reizigers op de luchthaven zelf. Die regels zeggen echter niets over het hotel dat je zélf al had geboekt op je vakantieadres. Dat contract valt onder de voorwaarden van het hotel of de boekingssite: soms kun je gratis annuleren tot 24 of 48 uur van tevoren, maar bij non‑refundable tarieven ben je het geld meestal kwijt, ook als de luchtvaartmaatschappij annuleert.
Consumentenorganisaties wijzen erop dat brandstoftekort doorgaans als “buitengewone omstandigheid” wordt gezien, waardoor maatschappijen vaak geen financiële compensatie hoeven te betalen, ook al heb je wél recht op hulp, zoals eten, drinken en eventueel overnachting bij lange vertraging. Reisjuristen raden daarom aan altijd te letten op flexibele tarieven, een goede annuleringsverzekering en duidelijkheid over “missed connection”‑dekking: wordt ook je verblijf vergoed als je door een geannuleerde vlucht nooit aankomt?
Kortom: sluit een goede annuleringsverzekering af

Lees ook

Nieuwe ayatollah steenrijk door Duits hotel: de sancties gelden niet in de lobbyNieuwe ayatollah steenrijk door Duits hotel: de sancties gelden niet in de lobby
Hilarische AI-video's van B&B Vol liefde gaan viraal: Renske blaast hotel op en JP zuipt zich te pletterHilarische AI-video's van B&B Vol liefde gaan viraal: Renske blaast hotel op en JP zuipt zich te pletter
5 tips om stiekeme camera's te vinden in je hotel of Airbnb5 tips om stiekeme camera's te vinden in je hotel of Airbnb
Zelfs Rusland neemt Trump niet meer serieus. "Teheran heeft Trump bij zijn ballen"

Dit zijn de duurste landen om te pinnen op vakantie

Trump valt paus Leo ("Paus geworden dankzij mij") aan omdat hij te links is en 'weak on crime'

Preventief laten trekken van je verstandskiezen verstandig?

Fijn verhuizen naar een zonnig land, maar hoe maak je vrienden?

Hongaarse oppositieleider Magyar haalt zeer ruime verkiezingsoverwinning

