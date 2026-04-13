Aantal varkensslachtingen Nederland op laagste niveau sinds 2009

LELYSTAD (ANP) - Nederlandse slachterijen hebben in het eerste kwartaal van 2026 het laagste aantal varkens verwerkt sinds 2009. Dat blijkt uit onderzoek van marktbureau DCA Market Intelligence. De terugval hangt samen met stoppersregelingen in de varkenshouderij, die de sector de afgelopen jaren aanzienlijk hebben doen krimpen.

Hoewel het grootste effect van deze regelingen volgens DCA inmiddels lijkt verwerkt, blijft de impact in de eerste helft van 2026 zichtbaar in de slachtcijfers. Het aantal varkens in Nederland daalde in 2025 tot onder de 10 miljoen, het laagste niveau in ongeveer 45 jaar.

In het eerste kwartaal werden in totaal ruim 3,7 miljoen varkens geslacht. Dat zijn er ongeveer 300.000 minder dan een jaar eerder, een daling van meer dan 7 procent. In het eerste kwartaal van het piekjaar 2021 werden nog ruim 4,5 miljoen varkens geslacht. In vijf jaar tijd is het aantal varkensslachtingen met ruim 17 procent gedaald. Wel worden varkens gemiddeld zwaarder geslacht, waardoor de totale vleesproductie minder sterk is gedaald.