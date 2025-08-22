Hilarische AI-video's van B&B Vol liefde gaan viraal: Renske blaast hotel op en JP zuipt zich te pletter

Vorige seizoenen moesten we het doen met persiflages van B&B Vol liefde-deelnemers. Vooral die van Henri van Loon en zijn vrouw Jelka van Houten waren geestig. Maar nu is er AI. Hele scènes worden gewoon door kunstmatige intelligentie bedacht. Het is allemaal fake, maar wel grappig.

Zo is er Renske die het hele hotel van Daniël in de hens zet, Jean Paul die maar bier blijft tanken en Magda die gemarteld wordt door haar mannen.

De video's trekken veel bekijks. De meeste mensen kunnen er hard om lachen. Dat geldt niet voor Petra die op Lesbos de andere Petra bezoekt. Zij heeft al gedreigd met juridische stappen. Die video, inmiddels niet meer te delen, kun je hier bekijken.

Leuker zijn de beelden van de 'laatste dag van Renske'.

Of de sexy capriolen van Sylwia:

Maar hoe zit het juridisch eigenlijk? Mag je zomaar die beelden gebruiken om er een compleet ander verhaal van te maken? Volgens AI-jurist Charlotte Meindersma niet. "De context is heel belangrijk, maar dergelijke video’s mogen niet zomaar. Ook niet als duidelijk is dat het nep is. Want het kan toch de eer en goede naam schenden. Dus met beroep op portretrecht en recht op privéleven (een grondrecht) kunnen ze daar soms best tegen optreden.”

Maar AI-expert Jarno Duursma denkt daar anders over: "Hoewel een BN’er zich kan verzetten tegen publicatie, heeft satire een sterke juridische bescherming. Een rechter zal de balans opmaken op basis van de context, waarbij het recht van de BN’er om zich te verzetten het zwaarst weegt als de deepfake een commercieel doel heeft of puur bedoeld is om reputatieschade te veroorzaken”, legt Duursma uit. "Met andere woorden: wanneer de maker er overduidelijk geld aan wil verdienen of reputatieschade wil toebrengen. Echter, Zolang de deepfake duidelijk als satire is bedoeld en bijdraagt aan het maatschappelijke debat, staat de maker juridisch sterk.”