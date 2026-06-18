Waymo moet fout herstellen bij duizenden zelfsturende auto's

WASHINGTON (ANP/RTR) - De maker van zelfsturende auto's Waymo moet een veiligheidsprobleem bij bijna 3900 voertuigen in de Verenigde Staten verhelpen. De auto's kunnen door een fout op hoge snelheid blijven doorrijden bij wegafzettingen op de snelweg voor werkzaamheden, meldt de toezichthouder voor het wegverkeer NHTSA.

Een software-update van Waymo moet ervoor zorgen dat de auto's zich houden aan wegafzettingen. Het is de tweede terugroepactie van het dochterbedrijf van Google-eigenaar Alphabet in korte tijd. In mei werd bekend dat Waymo een probleem met bijna 3800 zogenoemde robotaxi's moest herstellen. Ze bleven doorrijden op overstroomde wegen en konden daarbij onbestuurbaar worden.

Waymo is een van de bedrijven die taxiritten in autonoom sturende auto's aanbiedt in de Verenigde Staten. De NHTSA heeft ook een onderzoek lopen naar het bedrijf. Dat draait om een aanrijding van een Waymo met een kind bij een basisschool in Californië, waarbij het kind lichtgewond raakte.