ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Waymo moet fout herstellen bij duizenden zelfsturende auto's

Economie
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 19:46
anp180626187 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De maker van zelfsturende auto's Waymo moet een veiligheidsprobleem bij bijna 3900 voertuigen in de Verenigde Staten verhelpen. De auto's kunnen door een fout op hoge snelheid blijven doorrijden bij wegafzettingen op de snelweg voor werkzaamheden, meldt de toezichthouder voor het wegverkeer NHTSA.
Een software-update van Waymo moet ervoor zorgen dat de auto's zich houden aan wegafzettingen. Het is de tweede terugroepactie van het dochterbedrijf van Google-eigenaar Alphabet in korte tijd. In mei werd bekend dat Waymo een probleem met bijna 3800 zogenoemde robotaxi's moest herstellen. Ze bleven doorrijden op overstroomde wegen en konden daarbij onbestuurbaar worden.
Waymo is een van de bedrijven die taxiritten in autonoom sturende auto's aanbiedt in de Verenigde Staten. De NHTSA heeft ook een onderzoek lopen naar het bedrijf. Dat draait om een aanrijding van een Waymo met een kind bij een basisschool in Californië, waarbij het kind lichtgewond raakte.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1822919855

Brussel legt bom onder box 3: beleggen via bv straks fiscale goudmijn

159947204_m

Zoveel kost een airco op een hete zomerdag aan stroom

176126904_m

Pas op voor nieuwe Android-malware: criminelen halen je rekening leeg via contactloos betalen

102331577_m

De gezondste en ongezondste supermarktkoekjes op een rij

90714022_m

6 meest gemaakte fouten tijdens tanken

ANP-560151605

Extreem zomerweer op komst: vandaag eerst 32 graden, dan kans op hagel en zware windstoten

Loading