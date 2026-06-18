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Hongaarse premier Magyar belooft andere samenwerking op EU-toppen

Samenleving
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 19:33
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BRUSSEL (ANP) - In zijn eerste optreden op een EU-top heeft de Hongaarse premier Péter Magyar gezegd dat hij zijn land op een andere manier zal vertegenwoordigen dan zijn voorganger Viktor Orbán. Hij sluit niet uit dat hij nooit meer een veto zal uitspreken, zoals Orbán regelmatig deed. Maar als Magyar dat doet, is dat ter verdediging van Hongaarse belangen, zei de nieuwe premier.
"We zullen het dus niet overal over eens worden", zei Magyar bij aankomst in Brussel. "Maar we zullen niet alleen vechten om te vechten, we zullen niet instemmen of een veto uitspreken om interne politieke, partijpolitieke redenen, maar alleen op basis van de Hongaarse belangen."
Hij zei verder "erg blij" te zijn dat de toetredingsonderhandelingen tussen de EU en Oekraïne maandag officieel zijn begonnen. Magyar sprak van een "historische doorbraak". Orbán blokkeerde dit jarenlang.
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