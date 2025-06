We gebruiken in Nederland steeds meer groene energie

Nederland verbruikt steeds meer hernieuwbare energie. Afgelopen jaar kwam 19,8 procent van het totale energieverbruik uit hernieuwbare bronnen, laat statistiekbureau CBS vrijdag zien in nieuw gepubliceerde cijfers. In 2023 ging het om 17,4 procent.

De stijging komt onder meer doordat veel nieuwe windmolens op zee in gebruik zijn genomen. In vergelijking met vijf jaar terug is het aandeel van hernieuwbare energie meer dan verdubbeld. Eerder zag het CBS al dat in 2024 de helft van het elektriciteitsverbruik nu uit hernieuwbare bronnen komt. Ook hier droeg wind op zee veel aan bij.

Een belangrijk deel van de hernieuwbare energie komt nog steeds uit biomassa. Ondertussen is de elektriciteitsproductie uit biomassa wel afgenomen met 10 procent. Biomassa zijn stoffen uit plantaardig of dierlijk materiaal, die worden gebruikt om energie van te maken. Die moeten aan een EU-richtlijn voldoen om hernieuwbaar genoemd te worden. Wel zijn opvattingen over biomassa verschillend. Deskundigen betwijfelen hoe duurzaam het is, omdat bij de verbranding van biomassa nog steeds CO2 vrijkomt.

Verder ziet het CBS een sterke groei in het gebruik van biodiesel, dit was twee keer zo groot als in 2023. Dat komt door een aanscherping van de wet, waardoor de transportsector gedeeltelijk gebruik moet maken van hernieuwbare energie. Ook het verbruik van biokerosine is verdubbeld. Biobenzine is gelijk gebleven.