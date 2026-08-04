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Webwinkel Zalando verlaagt groeiverwachting voor 2026

Economie
door anp
dinsdag, 04 augustus 2026 om 8:12
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BERLIJN (ANP) - Webwinkelconcern Zalando heeft de verwachting voor de omzetgroei in 2026 verlaagd. Ook de vooruitzichten voor de bedrijfswinst dit jaar werden aangepast bij de publicatie van de resultaten over het tweede kwartaal.
Zalando verwacht nu dat de groei van de omzet dit jaar aan de onderkant van de eerder afgegeven range van 12 tot 17 procent uitkomt. De verwachting voor de bedrijfswinst is bijgesteld naar een bedrag tussen 680 miljoen en 720 miljoen euro. Eerder werd uitgegaan van 660 miljoen tot 740 miljoen euro.
De bijstelling van de vooruitzichten is volgens het bedrijf het gevolg van de resultaten in de eerste jaarhelft. Zalando's visie op de handelsontwikkeling in de tweede helft van het jaar blijft ongewijzigd.
Zalando kende naar eigen zeggen in het afgelopen kwartaal opnieuw een winstgevende groei. Dat kwam mede door de overname van de Duitse webshop About You en de inzet van kunstmatige intelligentie (AI).
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