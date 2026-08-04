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Iran en Oman stevenen af op deal over Straat van Hormuz

Samenleving
door Nina van der Linden
dinsdag, 04 augustus 2026 om 8:06
bijgewerkt om dinsdag, 04 augustus 2026 om 8:52
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Iran en Oman stevenen af op een deal over het beheer van de Straat van Hormuz. Dat schrijft de Amerikaanse krant The New York Times, die informatie kreeg van Iraanse en Amerikaanse bronnen.
Het zou de bedoeling zijn dat schepen die via de zeestraat naar de Perzische Golf varen daarbij langs Iran varen. Bij het verlaten van de Golf gaan schepen dan langs de kust van Oman.
Volgens bronnen krijgen schepen niet met tol te maken, maar moeten er wel "servicekosten" worden afgerekend. De landen, die aan weerszijden van de belangrijke waterweg liggen, gaan de opbrengsten delen.
Onderhandelingen met VS
Iraanse bronnen benadrukken dat hun land de waterweg wel gesloten wil houden tot de VS aan hun eisen voldoen. Zo moet de Amerikaanse zeeblokkade van Iran verdwijnen.
Iran heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten geprobeerd meer controle te krijgen over de belangrijke waterweg. Aanvallen op schepen die langs Oman wilden varen, zorgden vorige maand voor een nieuwe confrontatie met de VS.
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