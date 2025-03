Webwinkelconcern Zalando rekent op verdere groei na 'sterk' 2024

BERLIJN (ANP) - Webwinkelconcern Zalando verwacht dit jaar verdere groei na "sterke financiële resultaten" in 2024. Het Duitse bedrijf profiteert er naar eigen zeggen van dat het zich niet alleen richt op directe verkoop aan consumenten, maar ook op samenwerking met andere bedrijven.

"In de verkoop aan andere bedrijven verdubbelen we bijna het aantal markten waarin we actief zijn en bieden we geavanceerdere software- en logistieke oplossingen om de eigen webshops en apps van merken en retailers te ondersteunen", stelde Robert Gentz, een van de topbestuurders van het bedrijf woensdag tijdens een presentatie van resultaten.

Zalando verwacht dit jaar over de gehele linie tot 9 procent meer kleding en andere artikelen te verkopen via zijn platform, na dik 4 procent groei vorig jaar. De winst gecorrigeerd voor onder meer belastingen zou daarbij tot 590 miljoen euro moeten kunnen groeien. Dat is beduidend beter dan de 511 miljoen euro winst van afgelopen jaar.

In deze nieuwe cijfers is de in december aangekondigde overname van de Duitse webshop About You nog niet meegenomen. Zalando betaalt 1,2 miljard euro voor die krachtenbundeling.