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Weer meer passagiers voor Europese luchthavens na daling

Economie
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 9:18
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BRUSSEL (ANP) - Meer passagiers hebben in mei via een Europese luchthaven gevlogen. Het aantal passagiers steeg met 3,2 procent vergeleken met dezelfde maand vorig jaar, meldt de koepelorganisatie van Europese luchthavens ACI Europe. Afgelopen april daalde het aantal nog voor het eerst sinds de luchtvaartsector herstelde van de coronapandemie.
De prestaties van luchthavens bleven volgens ACI Europe uiteenlopen. Dat zou komen door een combinatie van factoren, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de uitbreiding van budgetmaatschappijen en luchtvaartbelastingen.
Schiphol was een van de luchthavens die groei liet zien. Van en naar het grootste vliegveld van Nederland vlogen in mei 3,3 procent meer passagiers.
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