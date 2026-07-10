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Berendsen hoopt dat VS en Iran snel weer met elkaar gaan praten

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 9:27
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DEN HAAG (ANP) - Minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken) hoopt dat de Verenigde Staten en Iran snel weer met elkaar gaan praten, nadat het staakt-het-vuren deze week werd doorbroken met aanvallen over en weer. "We hebben steeds gezegd: alleen een diplomatieke oplossing kan tot een oplossing leiden. En daar draagt dit niet aan bij."
De CDA-bewindsman probeert ook zijn bijdrage te leveren aan een oplossing, hoewel hij het effect daarvan ook relativeert. "Onze invloed hierop is beperkt. Dus hopen is een onderdeel van mijn werk, als ik kijk naar de wereld als minister van Buitenlandse Zaken." Hij zegt "volop in contact" te zijn hierover met landen in Europa en het Midden-Oosten.
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