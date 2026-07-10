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Dodelijke branden schokken Spanje: 'ongekende tragedie'

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 9:16
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SEVILLA (ANP/RTR/DPA) - In Spanje wordt geschokt gereageerd op de dodelijke natuurbranden in het zuiden. Het dodental staat op elf en een tiental mensen raakte gewond. Regionaal gezondheidsminister Antonio Sanz noemde de situatie een "ongekende tragedie".
De slachtoffers vielen volgens de autoriteiten in de provincie Almería in Andalusië. Sommige mensen zouden in hun voertuigen vast zijn komen te zitten in de vlammenzee. Eerder werd gesproken over twaalf doden.
Regioleider Juanma Moreno condoleerde de nabestaanden en premier Pedro Sánchez sprak via een bericht op X zijn "grote verdriet en ontsteltenis" uit over de gevolgen van de brand.
Zo'n 150 brandweerlieden hebben volgens Spaanse media 's nachts tegen het vuur gestreden. Uit plaatsen in het gebied is een duizendtal mensen geëvacueerd. In meer delen van Spanje woeden momenteel natuurbranden.
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