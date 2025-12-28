Weer recordaantal Tikkies gestuurd, ook hoogste totaalbedrag ooit

AMSTERDAM (ANP) - Nederlanders hebben dit jaar opnieuw een recordaantal Tikkies gestuurd. Ook het gevraagde totaalbedrag lag nog nooit zo hoog als in 2025. Daarmee heeft de betaalapp het oude record van vorig jaar verbroken. Dit meldt ABN AMRO, de eigenaar van Tikkie.

Dit jaar hebben Nederlanders in totaal ruim 170 miljoen betaalverzoeken via Tikkie gestuurd, voor een totaalbedrag van 8,5 miljard euro. De gemiddelde waarde van een Tikkie bedraagt nu 50,03 euro, bijna 3 euro meer dan vorig jaar. Daarnaast passeerde de betaalapp, die sinds 2016 bestaat, dit jaar de 1 miljard transacties. "Het onderstreept hoe vanzelfsprekend Tikkie is geworden in het dagelijks leven", zegt hoofd marketing Moreno Kensmil bij Tikkie hierover. Vorig jaar werden 157 miljoen betaalverzoeken via de app verrekend, voor een bedrag van in totaal 7,4 miljard euro.

Iedereen met een Nederlandse bankrekening kan de app gebruiken, dus ook klanten van andere banken.

Koningsdag en -nacht

Bijna negen op de tien verzoeken zijn binnen 24 uur terugbetaald, iets meer vergeleken met vorig jaar. Bijna een kwart is binnen een minuut terugbetaald. Veel mensen hebben de app gebruikt om kosten voor eten terug te krijgen. Dat woord is met bijna 6 miljoen volgens ABN AMRO de meest gebruikte beschrijving, gevolgd door 'boodschappen', 'lunch', 'etentje' en 'pizza'.

Koningsdag en koningsnacht waren volgens de bank twee van de populairste dagen. Zaterdag 26 april, toen Nederland Koningsdag vierde, was voor Tikkie de drukste dag ooit met 694.577 betalingen. Mensen vroegen tijdens deze twee dagen bijvoorbeeld geld voor een wc-bezoek. Het valt ABN AMRO op dat 23 mei de op een na populairste dag was, met bijna 700.000 afgerekende verzoeken. Dat was volgens de bank de dag waarop de meeste Nederlanders vakantiegeld ontvingen.

Groupie

Ook Groupie, waarmee groepen hun kosten kunnen bijhouden en afrekenen, is dit jaar hard gegroeid volgens de bank. Het aantal gebruikers van deze functie is in 2025 gestegen naar ruim 600.000. Daarnaast hebben meer dan 1 miljoen mensen hun statiegeld teruggekregen via een Tikkie.

Verder meldt ABN AMRO dat Tikkie dit jaar ook zakelijk vaker is gebruikt. Ondernemers die een zakelijke rekening bij een andere bank hebben, kunnen sinds dit jaar Tikkie voor hun onderneming gebruiken. De betaalapp heeft eind 2025 ruim 37.000 zakelijke gebruikers, die samen meer dan 930 miljoen euro hebben ontvangen.