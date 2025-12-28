Minister Van Weel: we moeten druk blijven opvoeren op Rusland

DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister van Buitenlandse Zaken David van Weel heeft in een bericht op X laten weten dat de "inzet van de Verenigde Staten" bij de onderhandeling over vrede tussen Rusland en Oekraïne wordt gewaardeerd, maar dat de "druk op Rusland" opgevoerd moet blijven worden "zodat zij hun oorlog stoppen".

De Amerikaanse president Donald Trump belde zondag eerst met de Russische president Vladimir Poetin en ontving daarna de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op zijn landgoed in Mar-a-Lago. Tijdens een persconferentie met zijn Oekraïense ambtgenoot zei Trump dat hij denkt dat het einde van de oorlog in Oekraïne dichterbij is gekomen.