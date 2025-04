WEF onderzoekt mogelijk wangedrag oprichter Klaus Schwab

GENÈVE (ANP/DPA) - Het World Economic Forum (WEF) onderzoekt beschuldigingen van financieel wangedrag door oprichter Klaus Schwab en zijn vrouw. Dat heeft de organisatie achter de jaarlijkse topbijeenkomsten in Davos laten weten. Het onderzoek volgt op berichtgeving door The Wall Street Journal over mogelijke belangenverstrengeling en wanbeheer.

Het WEF verklaarde woensdag dat het een klokkenluidersbrief had ontvangen waarin de beschuldigingen werden beschreven en dat het een intern onderzoek is gestart in samenwerking met externe juridische adviseurs. "Hoewel het Forum deze beschuldigingen serieus neemt, benadrukt het dat ze nog niet bewezen zijn, en zal het wachten op de uitkomst van het onderzoek voordat er verder commentaar wordt gegeven", staat in de verklaring.

Een woordvoerder van Klaus en Hilde Schwab ontkende de beschuldigingen tegenover The Wall Street Journal. De 87-jarige Schwab vertrok onlangs als voorzitter van de raad van toezicht van het WEF, dat hij in 1971 oprichtte.