Dit simpele trucje helpt tegen paniekaanvallen

Een plotselinge paniekaanval kan het gevoel geven alsof je volledig de controle verliest: een bonzend hart, gejaagde ademhaling en overweldigende angst. Toch blijkt er een verrassend simpele manier te zijn om het lichaam snel te kalmeren: kou.

Volgens Psychology Today maakt het onderdompelen van je gezicht in ijskoud water gebruik van een automatisch overlevingsmechanisme in het lichaam, de zogeheten Mammalian Dive Response. Deze reflex treedt in werking zodra koud water het gezicht raakt. Het lichaam schakelt dan direct over op een soort spaarstand: de hartslag vertraagt, de ademhaling wordt rustiger en het bloed stroomt naar vitale organen zoals het hart en de hersenen. Deze lichamelijke reactie zorgt ervoor dat het zenuwstelsel tot rust komt.

Binnen de psychologie wordt deze techniek daarom steeds vaker ingezet als snelle interventie bij acute stress, paniek of dissociatie. Het idee is om het lichaam fysiek uit de alarmstand te halen, zodat er ruimte ontstaat om mentaal weer overzicht te krijgen. IJswater is het meest effectief, maar een koud blikje fris of een koelelement tegen je gezicht kan ook al verlichting bieden.

Koude douche

Sommige mensen passen dit principe zelfs dagelijks toe. Een korte koude afspoeling na een warme douche zou het parasympathisch zenuwstelsel — verantwoordelijk voor ontspanning en herstel — versterken. Regelmatige blootstelling aan kou lijkt zo bij te dragen aan een betere omgang met stress.

Hoewel deze techniek geen vervanging is voor therapie of medische behandeling, kan het een laagdrempelige aanvulling zijn voor wie worstelt met paniekklachten. Geen medicatie, geen dure apparatuur, alleen een beetje kou op het juiste moment.

Voor wie tijdens een emotioneel overweldigend moment zoekt naar houvast, kan deze eenvoudige, fysieke methode dus verrassend veel opleveren.