Wehkamp: minder onlineaankopen retour in grote steden

ZWOLLE (ANP) - Inwoners van kleinere Nederlandse gemeenten retourneren hun onlinebestellingen vaker dan mensen die in grotere plaatsen of steden wonen. Dat meldt Wehkamp op basis van gegevens over ruim 7,5 miljoen bestellingen bij het onlinewarenhuis.

Gemiddeld krijgt Wehkamp ongeveer 40.000 artikelen per dag retour gestuurd. In de vijf grootste steden van Nederland wordt aanzienlijk minder geretourneerd dan het Nederlandse gemiddelde: 14,6 procent minder om precies te zijn. In gemeenten met 12.500 tot 40.000 inwoners wordt daarentegen bijna 6 procent meer dan gemiddeld teruggestuurd.

Een verklaring hiervoor kan zijn dat mensen in grote steden doorgaans beter weten wat hun maat is, omdat ze makkelijker in de buurt kleding kunnen passen en winkelen, legt een woordvoerder van Wehkamp uit. Ook zijn mensen in kleinere gemeenten meer afhankelijk van onlineaankopen. "Als je voor morgen een witte blouse nodig hebt, bestel je er twee of drie. In de grote stad kun je meer risico nemen en één maat bestellen, want er is altijd nog het alternatief van de winkel om de hoek."