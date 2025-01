Zeker tien doden bij grote brand in hotel Turks skigebied

ISTANBUL (ANP) - Bij een grote brand in een hotel in het Turkse skigebied Kartalkaya zijn in de nacht van maandag op dinsdag zeker tien mensen om het leven gekomen, meldt de Turkse minister van Binnenlandse Zaken Ali Yerlikaya op X. Volgens het Turkse persbureau Demiroren brak de brand rond 03.30 uur uit in een hotel met twaalf verdiepingen in het populaire skiresort. Er vielen 32 mensen gewonden.

De brand ontstond vermoedelijk in het restaurant, meldt Demiroren. Op beelden van het persbureau zijn metershoge vlammen te zien die uit het grotendeels houten hotel slaan. Toen de brand uitbrak sliepen er naar verluidt 237 mensen in het hotel.

Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets duidelijk.

Kartalkaya is een sneeuwzeker skigebied op ongeveer vijf uur rijden van Istanbul.